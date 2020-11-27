В Губе выявлены нарушителя карантина

На место тут же были вызваны кареты скорой помощи, которые доставили пациента домой, где он проходит лечение

Сотрудники Губинского районного отделения выявили факты нарушения карантинного режима.

Как сообщили Report в пресс-службе Губинской региональной группы МВД, одним из нарушителей оказался житель села Амсар Сулейман Муталлимов, пытавшийся выехать в Гусарский район.

На место тут же были вызваны кареты скорой помощи, которые доставили пациента домой, где он проходит лечение.

В течение дня сотрудники отделения выявили еще двоих нарушителей. Житель Шабрана Ильяс Исагов и жительница Баку Гюльназ Багирова были задержаны при попытке въехать на территорию Губинского района. Оба нарушителя были госпитализированы.

По фактам ведется расследование.