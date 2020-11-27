В Губе выявлены нарушителя карантина 

Сотрудники Губинского районного отделения выявили факты нарушения карантинного режима.
Как сообщили Report в пресс-службе Губинской региональной группы МВД, одним из нарушителей оказался житель села Амсар Сулейман Муталлимов, пытавшийся выехать в Гусарский район.
На место тут же были вызваны кареты скорой помощи, которые доставили пациента домой, где он проходит лечение.
В течение дня сотрудники отделения выявили еще двоих нарушителей. Житель Шабрана Ильяс Исагов и жительница Баку Гюльназ Багирова были задержаны при попытке въехать на территорию Губинского района. Оба нарушителя были госпитализированы.
По фактам ведется расследование.