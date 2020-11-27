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В Губе выявлены нарушителя карантина 

В Губе выявлены нарушителя карантина  На место тут же были вызваны кареты скорой помощи, которые доставили пациента домой, где он проходит лечение
Происшествия
27 ноября 2020 г. 11:40
В Губе выявлены нарушителя карантина 
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Сотрудники Губинского районного отделения выявили факты нарушения карантинного режима.

Как сообщили Report в пресс-службе Губинской региональной группы МВД, одним из нарушителей оказался житель села Амсар Сулейман Муталлимов, пытавшийся выехать в Гусарский район.

На место тут же были вызваны кареты скорой помощи, которые доставили пациента домой, где он проходит лечение.

В течение дня сотрудники отделения выявили еще двоих нарушителей. Житель Шабрана Ильяс Исагов и жительница Баку Гюльназ Багирова были задержаны при попытке въехать на территорию Губинского района. Оба нарушителя были госпитализированы.

По фактам ведется расследование.

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