В Губе у обочины дороги обнаружено тело мужчины

На обочине автодороги Губа-Хачмаз найдено тело мужчины.

Как сообщает Report, тело Вафалы Хагвердиева было обнаружено на участке дороги, проходящем через село Армудпадар.

Причина смерти пока не установлена. По предварительным данным, умерший длительное время страдал эпилепсией.

По факту проводится расследование.