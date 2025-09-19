В Губе у обочины дороги обнаружено тело мужчины

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Происшествия
    • 19 сентября, 2025
    • 09:24
    На обочине автодороги Губа-Хачмаз найдено тело мужчины.

    Как сообщает Report, тело Вафалы Хагвердиева было обнаружено на участке дороги, проходящем через село Армудпадар.

    Причина смерти пока не установлена. По предварительным данным, умерший длительное время страдал эпилепсией.

    По факту проводится расследование.

    несчастный случай Губа
    Qubada yolun kənarından kişi meyiti tapılıb

