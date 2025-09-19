İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Qubada yolun kənarından kişi meyiti tapılıb

    Hadisə
    • 19 sentyabr, 2025
    • 09:12
    Qubada yolun kənarından kişi meyiti tapılıb

    Quba-Xaçmaz avtomobil yolunun kənarından kişi meyiti aşkarlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, Quba-Xaçmaz avtomobil yolunun Armudpadar kəndindən keçən hissəsində Vəfalı Haqverdiyevin meyiti aşkarlanıb.

    Onun hansı səbəbdən ölməsi məlum deyil. Araşdırmalarla Vəfalı Haqverdiyevin uzun illər epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi bildilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Quba Meyit
