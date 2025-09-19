Qubada yolun kənarından kişi meyiti tapılıb
Hadisə
- 19 sentyabr, 2025
- 09:12
Quba-Xaçmaz avtomobil yolunun kənarından kişi meyiti aşkarlanıb.
"Report" xəbər verir ki, Quba-Xaçmaz avtomobil yolunun Armudpadar kəndindən keçən hissəsində Vəfalı Haqverdiyevin meyiti aşkarlanıb.
Onun hansı səbəbdən ölməsi məlum deyil. Araşdırmalarla Vəfalı Haqverdiyevin uzun illər epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi bildilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
