​В Губе составлен протокол в отношении лиц, пропагандирующих запрещенное религиозное течение

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В Губе выявлен факт пропаганды одного из запрещенных законом религиозных течений со стороны 8 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, выявлено, что 6 июля в доме Джошгуна Мирзоева, проживающего в селе Талабыгышлаг Губинского района, жители района Мадат Садиев, Микаил Амрахов, Хафиз Гюльмалыев, Вилаят Багиров, Фируз Байрамов, Гейдар Дадашов, Фуад Атаев и житель Баку Самир Бабаев занимались пропагандой одного из запрещенных законом религиозных течений.

Данные лица задержаны сотрудниками Губинского районного отделения полиции, в отношении них составлен протокол по статьям 510 и 535 Кодекса об административных правонарушениях, они отпущены после получения объяснительной.