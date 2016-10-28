В Губе произошел оползень, транспортное сообщение с 8 селами прекращено

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В горной местности Губинского района произошел оползень.

Как сообщает северное бюро Report, на дорогу, соединяющую Губу с селом Хыналыг, обрушились 3-тонная скала и слой земли, в результате чего был перекрыт 35-й км дороги Губа-Хыналыг. На данный момент транспортное сообщение с 8 селами прекращено.

Как сообщил Report начальник участка ОАО "Азеравтойол" по Хыналыг, чтобы открыть дорогу на территорию привлечена техника: "Сейчас дорога закрыта. Призываем пользующихся этой дорогой водителей к предельной осторожности".