В Губе при столкновении двух автомобилей пострадали пять человек

В Губе при столкновении двух автомобилей пострадали пять человек

В городе Губа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.

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В городе Губа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. Как передает северное бюро Report, инцидент произошел на улице А.Нариманова. Так, в результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ" и Nissan различные телесные повреждения получили 27-летний житель Ярдымлинского района Гейдар Аташлы, а также жители Губинского района - 35-летний Самир Гадиров, 26-летний Эмин Исаев, 23-летний Расул Рагимов и 24-летний Аслан Абдуллаев. Пострадавшие были доставлены в Губинскую центральную районную больницу. По факту ведется расследование.



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