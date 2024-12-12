В Губе при столкновении двух автомобилей пострадали пять человек

В городе Губа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.
Как передает северное бюро Report, инцидент произошел на улице А.Нариманова.
Так, в результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ" и Nissan различные телесные повреждения получили 27-летний житель Ярдымлинского района Гейдар Аташлы, а также жители Губинского района - 35-летний Самир Гадиров, 26-летний Эмин Исаев, 23-летний Расул Рагимов и 24-летний Аслан Абдуллаев.
Пострадавшие были доставлены в Губинскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.