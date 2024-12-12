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В Губе при столкновении двух автомобилей пострадали пять человек

В Губе при столкновении двух автомобилей пострадали пять человек В городе Губа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.
Происшествия
12 декабря 2024 г. 20:27
В Губе при столкновении двух автомобилей пострадали пять человек

В городе Губа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.

Как передает северное бюро Report, инцидент произошел на улице А.Нариманова.

Так, в результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ" и Nissan различные телесные повреждения получили 27-летний житель Ярдымлинского района Гейдар Аташлы, а также жители Губинского района - 35-летний Самир Гадиров, 26-летний Эмин Исаев, 23-летний Расул Рагимов и 24-летний Аслан Абдуллаев.

Пострадавшие были доставлены в Губинскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

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