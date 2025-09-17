В Губе обнаружены человеческие останки

В селе Рустов Губинского района найдены человеческие останки.

Как сообщает северное бюро Report, в результате оползня, ставшего следствием обильных осадков, неподалеку от местной мечети на обочине дороги были обнаружены человеческие череп и тазовые кости.

По факту ведется расследование.

Напомним, что в 2007 году во время строительных работ на городском стадионе Губы было случайно обнаружено массовое захоронение. Исследования Института археологии и этнографии НАН Азербайджана показали, что эти останки принадлежат жителям, убитым армянскими вооруженными формированиями во время геноцида в 1918 году. Для увековечения памяти жертв в 2013 году в Губе был открыт Мемориальный комплекс геноцида.