В Губе обнаружены человеческие останки
Происшествия
- 17 сентября, 2025
- 18:49
В селе Рустов Губинского района найдены человеческие останки.
Как сообщает северное бюро Report, в результате оползня, ставшего следствием обильных осадков, неподалеку от местной мечети на обочине дороги были обнаружены человеческие череп и тазовые кости.
По факту ведется расследование.
Напомним, что в 2007 году во время строительных работ на городском стадионе Губы было случайно обнаружено массовое захоронение. Исследования Института археологии и этнографии НАН Азербайджана показали, что эти останки принадлежат жителям, убитым армянскими вооруженными формированиями во время геноцида в 1918 году. Для увековечения памяти жертв в 2013 году в Губе был открыт Мемориальный комплекс геноцида.
Последние новости
19:36
Зеленский: Первые пакеты по программе PURL для Украины включат ракеты для Patriot и HimarsДругие страны
19:26
Украина обсудит с США гарантии безопасностиДругие страны
19:17
Зеленский: У Украины два плана, первостепенный - это закончить войнуДругие страны
19:07
Кобахидзе: Ряд стран Европы разжигают радикальные настроения в ГрузииВ регионе
19:02
Ведется подготовка встречи Зеленского и Трампа в Нью-ЙоркеДругие страны
18:49
Фото
В Губе обнаружены человеческие останкиПроисшествия
18:48
Зеленский: Сумская операция российских войск провалиласьДругие страны
18:45
Фото
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ОБНОВЛЕНОИнфраструктура
18:39