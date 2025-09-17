Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    В Губе обнаружены человеческие останки

    Происшествия
    • 17 сентября, 2025
    • 18:49
    В Губе обнаружены человеческие останки

    В селе Рустов Губинского района найдены человеческие останки.

    Как сообщает северное бюро Report, в результате оползня, ставшего следствием обильных осадков, неподалеку от местной мечети на обочине дороги были обнаружены человеческие череп и тазовые кости.

    По факту ведется расследование.

    Напомним, что в 2007 году во время строительных работ на городском стадионе Губы было случайно обнаружено массовое захоронение. Исследования Института археологии и этнографии НАН Азербайджана показали, что эти останки принадлежат жителям, убитым армянскими вооруженными формированиями во время геноцида в 1918 году. Для увековечения памяти жертв в 2013 году в Губе был открыт Мемориальный комплекс геноцида.

    Губа человеческие останки
    Фото
    Qubada insan sümükləri tapılıb

    Последние новости

    19:36

    Зеленский: Первые пакеты по программе PURL для Украины включат ракеты для Patriot и Himars

    Другие страны
    19:26

    Украина обсудит с США гарантии безопасности

    Другие страны
    19:17

    Зеленский: У Украины два плана, первостепенный - это закончить войну

    Другие страны
    19:07

    Кобахидзе: Ряд стран Европы разжигают радикальные настроения в Грузии

    В регионе
    19:02

    Ведется подготовка встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке

    Другие страны
    18:49
    Фото

    В Губе обнаружены человеческие останки

    Происшествия
    18:48

    Зеленский: Сумская операция российских войск провалилась

    Другие страны
    18:45
    Фото

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    18:39

    Путин обсудил с Моди подготовку визита в Индию

    Другие страны
    Лента новостей