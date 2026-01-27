Тунис готов предоставить площадку для конференции по ливийскому урегулированию

Тунис привержен единству, безопасности и стабильности Ливии и готов провести конференцию по ливийскому урегулированию.

Как передает Report со ссылкой на тунисский портал Business News, об этом заявил президент арабской республики Каис Саид на встрече с главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом.

По его словам, решение ливийской проблемы может быть найдено только самими ливийцами, и ее интернационализация лишь усложняет ситуацию. Он подчеркнул, что только ливийцы способны определять свое будущее в соответствии со своей волей, которое будет свободно от внешнего вмешательства.

"Тунис готов принять всеобъемлющую конференцию, где ливийцы смогут встретиться и свободно выразить свои чаяния", - заявил президент Туниса.

Отметим, что согласно тому же источнику ранее 26 января главы МИД Туниса, Египта и Алжира - Мухаммед Али Наффати, Бадр Абдель Аты и Ахмед Аттаф - провели в столице Туниса встречу в рамках трехстороннего механизма по урегулированию ситуации в Ливии. По ее итогам стороны подтвердили неприятие любых форм иностранного вмешательства во внутренние дела соседней с ними арабской страны и подчеркнули необходимость вывода всех наемников с ее территории.