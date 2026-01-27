Ахмед аш-Шараа встретится в Москве с Владимиром Путиным

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Президент Сирии Ахмед аш-Шараа совершит визит в Российскую Федерацию.

    Как передает Report, об этом сообщил проправительственный телеканал Syria TV.

    Сообщается, что визит намечен на 28 января.

    Входе визита планируется встреча президента Сирии Ахмеда аш-Шараа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

    Детали визита и повестка встречи лидеров не разглашаются.

    Əhməd Əl Şaraa  Moskvada Vladimir Putinlə görüşəcək

