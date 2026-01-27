Ахмед аш-Шараа встретится в Москве с Владимиром Путиным
Другие страны
- 27 января, 2026
- 02:37
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа совершит визит в Российскую Федерацию.
Как передает Report, об этом сообщил проправительственный телеканал Syria TV.
Сообщается, что визит намечен на 28 января.
Входе визита планируется встреча президента Сирии Ахмеда аш-Шараа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Детали визита и повестка встречи лидеров не разглашаются.
