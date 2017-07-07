В Губе мужчина и женщина сгорели в легковом автомобиле ФОТО ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Губа. 7 июля. REPORT.AZ/ Прокурор Губинского района Валех Самедов побывал на месте происшествия близ районного села Гаджигусейнли.

Как сообщили северному бюро Report в Губинской районной прокуратуре, в данный момент ведутся неотложные следственные мероприятия: "По факту возбуждено уголовное дело по статье 263 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) УК АР. Выясняются причины происшествия. Полиция и судмедэксперты совместно работают для установления личности сгоревших в автомобиле мужчины и женщины. В самое скорое время будут установлены причины случившегося и личности погибших".

*** 13:02

В Губинском районе на территории села Гаджигусейнли под мостом над Гудьялчай обнаружен обгоревший автомобиль марки "ВАЗ-2106".

Как сообщает северное бюро Report, к месту происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов, спасатели и скорая помощь.

Было установлено, что находящиеся в машине мужчина и женщина сгорели. Причины происшествия неизвестны. Установить личности погибших не удалось.

Факт расследуется.