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    В Губе мужчина и женщина сгорели в легковом автомобиле ФОТО ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    По факту возбуждено уголовное дело© Report.az

    Губа. 7 июля. REPORT.AZ/ Прокурор Губинского района Валех Самедов побывал на месте происшествия близ районного села Гаджигусейнли.

    Как сообщили северному бюро Report в Губинской районной прокуратуре, в данный момент ведутся неотложные следственные мероприятия: "По факту возбуждено уголовное дело по статье 263 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) УК АР. Выясняются причины происшествия. Полиция и судмедэксперты совместно работают для установления личности сгоревших в автомобиле мужчины и женщины. В самое скорое время будут установлены причины случившегося и личности погибших".

    *** 13:02

    В Губинском районе на территории села Гаджигусейнли под мостом над Гудьялчай обнаружен обгоревший автомобиль марки "ВАЗ-2106".

    Как сообщает северное бюро Report, к месту происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов, спасатели и скорая помощь.

    Было установлено, что находящиеся в машине мужчина и женщина сгорели. Причины происшествия неизвестны. Установить личности погибших не удалось.

    Факт расследуется.

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