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    В Губе мать и дочь попали в ДТП

    По факту ведется расследование

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Губе произошло ДТП.

    Как сообщает ширванское бюро Report, авария была зарегистрирована на территории села Владимировка на 172 км государственной дороги Баку-Губа-Российская Федерация.

    Водитель автомобиля "Mercedes" с госномерами 99-FO-961 Закир Гусейнага оглу Сеидов потерял упраление и врезался в дерево на обочине дороги.

    Получившая в результате ДТП травму головы жительница Гусара Рима Мирза гызы Мухурова (1986 г.р.) впала в кому, а у ее 10-летней дочери Дидерог Самур гызы Алмухановой - перелом запястья.

    Факт ДТП расследуется отделением полиции Гусарского района. 

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