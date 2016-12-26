В Губе мать и дочь попали в ДТП

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Губе произошло ДТП.

Как сообщает ширванское бюро Report, авария была зарегистрирована на территории села Владимировка на 172 км государственной дороги Баку-Губа-Российская Федерация.

Водитель автомобиля "Mercedes" с госномерами 99-FO-961 Закир Гусейнага оглу Сеидов потерял упраление и врезался в дерево на обочине дороги.

Получившая в результате ДТП травму головы жительница Гусара Рима Мирза гызы Мухурова (1986 г.р.) впала в кому, а у ее 10-летней дочери Дидерог Самур гызы Алмухановой - перелом запястья.

Факт ДТП расследуется отделением полиции Гусарского района.