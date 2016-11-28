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    В Губе автомобиль насмерть сбил пешехода

    По факту начато расследование

    Губа. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Губинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход. 

    Как сообщает северное бюро Report, авария зарегистрирована на части трассы Баку-Губа, проходящей на территории села Пирвахид района. 

    Согласно информации, переходившего дорогу жителя района Идрисова Ильхама Наджим оглу 1964 года рождения сбил автомобиль марки Audi, личность водителя пока не установлена. В результате наезда И.Идрисов получил тяжелые телесные повреждения. Потерпевший был доставлен в Губинскую районную центральную больницу. 

    Как сообщили в больнице, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь И.Идрисова не удалось.

    По факту начато расследование в Губинском районном отделении полиции.

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