В Грузии в результате аварии машины, перевозившей топливо для "SOCAR Georgia", никто не пострадал

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня около 15:00, на перевале Гомбори (Кахетия) бензовоз СКАНИА ёмкостью 23300 литров, осуществлявший доставку топлива компании "SOCAR Georgia", попал в ДТП.

Как сообщили Report из "SOCAR Georgia", во время происшествия никто не пострадал, водитель Ильгар Шамилов отделался незначительными травмами.

"Разлита незначительная часть перевозимого продукта. Часть маршрута под названием Гомбори, находящаяся на высоте 1,650 метром над уровнем моря, является труднопроходимой дорогой. Неровный рельеф перевальной дороги и плохие погодные условия создали аварийную ситуацию. Машина и груз застрахованы", - говорится в сообщении.