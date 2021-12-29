В Грузии микроавтобус с иностранцами сорвался в овраг, трое погибли

По меньшей мере три человека погибли, пятеро пострадали в результате падения с обрыва микроавтобуса с туристами у Жинвальского водохранилища в Грузии.

По меньшей мере три человека погибли, пятеро пострадали в результате падения с обрыва микроавтобуса с туристами у Жинвальского водохранилища в Грузии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно информации грузинского телеканала "Рустави-2", всего в микроавтобусе находились восемь человек. Двое человек погибли на месте, а еще один сразу же как был доставлен в местную больницу.

Все пассажиры были туристами. Они ехали на отдых на горнолыжный курорт Гудаури.

"К нам доставили шесть человек. Они являются иностранцами - гражданами Молдовы. Трое из них - несовершеннолетние. Один человек скончался сразу же после поступления, у него были серьезные травмы в области груди, которые оказались несовместимыми с жизнью", - сказала директор медицинского центра Geo Hospitals в городе Душети Кети Гвенцадзе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти двух или более человек" УК Грузии.