В Говсане 66-летний мужчина скончался от отравления угарным газом
Происшествия
- 19 января, 2026
- 12:10
В Баку 66-летний мужчина скончался от отравления угарным газом.
Как сообщает Report, 17 января житель поселка Говсан Агаев Тахир Мусеиб оглу (1959 г.р.) скончался от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома.
По факту в Сураханской районной прокуратуре ведется расследование.
Последние новости
12:39
Баку и Белград в начале февраля проведут межмидовские консультации - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
12:35
Фото
Лейла Алиева побывала в центре государственных услуг MESOB в ЭфиопииВнешняя политика
12:30
В Азербайджане за выходные обнаружено 18 автоматов и 4 пистолетаПроисшествия
12:29
Вучич в мае совершит визит в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
12:26
Симонян назвал спекуляцией призыв оппозиции обсудить парламентский доклад о войне 2020 годаВ регионе
12:25
Прага готовит официальный визит премьера Чехии в АзербайджанВнешняя политика
12:22
В Азербайджане в 2026 году 240 детей, лишенных родительской опеки, передадут в семьиСоциальная защита
12:19
Видео
В Стамбуле вспыхнул пожар на фабрикеВ регионе
12:19