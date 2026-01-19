Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией 20 Января - День всенародной скорби
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией 20 Января - День всенародной скорби

    В Говсане 66-летний мужчина скончался от отравления угарным газом

    Происшествия
    • 19 января, 2026
    • 12:10
    В Говсане 66-летний мужчина скончался от отравления угарным газом

    В Баку 66-летний мужчина скончался от отравления угарным газом.

    Как сообщает Report, 17 января житель поселка Говсан Агаев Тахир Мусеиб оглу (1959 г.р.) скончался от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома.

    По факту в Сураханской районной прокуратуре ведется расследование.

    Говсан угарный газ отравление
    Hövsanda 66 yaşlı kişi dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Последние новости

    12:39

    Баку и Белград в начале февраля проведут межмидовские консультации - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    12:35
    Фото

    Лейла Алиева побывала в центре государственных услуг MESOB в Эфиопии

    Внешняя политика
    12:30

    В Азербайджане за выходные обнаружено 18 автоматов и 4 пистолета

    Происшествия
    12:29

    Вучич в мае совершит визит в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    12:26

    Симонян назвал спекуляцией призыв оппозиции обсудить парламентский доклад о войне 2020 года

    В регионе
    12:25

    Прага готовит официальный визит премьера Чехии в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:22

    В Азербайджане в 2026 году 240 детей, лишенных родительской опеки, передадут в семьи

    Социальная защита
    12:19
    Видео

    В Стамбуле вспыхнул пожар на фабрике

    В регионе
    12:19

    Процесс выдачи квартир семьям шехидов и инвалидам войны начнется в ближайшее время

    Социальная защита
    Лента новостей