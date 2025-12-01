В Госслужбе по призыву 9 сотрудников уволены за недостатки в работе

В Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу в этом году 9 человек освобождены от должности из-за недостатков в работе.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления организационного контроля ведомства, полковник Азиз Гидаев на встрече с представителями неправительственных организаций (НПО).

Он отметил, что в 2023 году - 78, в 2024 году - 249, а за 11 месяцев 2025 года - 158 сотрудников были уличены в незаконных действиях. К ним применены различные виды административных взысканий, 9 сотрудников - освобождены от занимаемых должностей и уволены в запас.

"Кроме того, в 2023 году материалы по 15 фактам в отношении 22 человек, в 2024 году - по 51 факту в отношении 95 человек, за 11 месяцев 2025 года - по 44 фактам в отношении 93 человек были направлены в органы прокуратуры для рассмотрения", - сказал Гидаев.