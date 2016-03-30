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    В Горанбое произошел взрыв, четверо пострадали

    Взрыв произошел из-за утечки бытового газа

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В Горанбое произошел взрыв. Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел Азербайджана, 29 марта примерно в 08:00 в съемном доме жителя Баку Надира Мехралиева в поселке Ашагы Агджакенд Горанбойского района прогремел взрыв из-за утечки бытового газа. 

    В результате взрыва образовались трещины в кровле и на стенах дома, стекла на окнах и дверях разбились. Н.Мехралиев, его жена Наиля и дочери Гюлджамал и Солмаз госпитализированы в больницу с ожоговыми ранами.

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