В Горанбое произошел взрыв, четверо пострадали

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В Горанбое произошел взрыв. Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел Азербайджана, 29 марта примерно в 08:00 в съемном доме жителя Баку Надира Мехралиева в поселке Ашагы Агджакенд Горанбойского района прогремел взрыв из-за утечки бытового газа.

В результате взрыва образовались трещины в кровле и на стенах дома, стекла на окнах и дверях разбились. Н.Мехралиев, его жена Наиля и дочери Гюлджамал и Солмаз госпитализированы в больницу с ожоговыми ранами.