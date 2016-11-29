В Горанбое перевернулся грузовик, груз разбросан по дороге - ФОТО

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Горанбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западное бюро Report, водитель грузового автомобиля марки DAF, житель Шамкирского района Эльдар Гасымов 1975 года рождения, находясь на трассе Алят-Газах-граница Грузии, потерял управление, и врезался в железное ограждение на обочине дороги и перевернулся.

В результате аварии раненых и пострадавших не, однако груз был разбросан по дороге и нанесен ущерб дорожному хозяйству.

Предполагается, что водитель грузового автомобиля заснул за рулем.

По факту ведется расследование.