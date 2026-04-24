В Гобустане во время земляных работ произошел обвал грунта: есть погибший и пострадавший
- 24 апреля, 2026
- 09:02
24 апреля 2026 года в 08:53 на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в поселке Гобустан Гарадагского района Баку люди оказались в беспомощном состоянии.
Как сообщили Report в МЧС, на место происшествия были незамедлительно привлечены силы Службы спасения особого риска и Государственной службы пожарной охраны министерства.
При оценке оперативной обстановки было установлено, что во время проведения земляных работ произошёл обвал грунта, в результате чего под землёй оказались двое мужчин.
В ходе спасательной операции сотрудникам МЧС удалось извлечь из-под завала одного человека живым. Тело второго мужчины было обнаружено и передано по назначению.
По факту происшествия проводится расследование.