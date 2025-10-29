Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В Гобустане произошло землетрясение

    Происшествия
    • 29 октября, 2025
    • 17:47
    В Гобустане произошло землетрясение

    В Гобустане зафиксировано землетрясение магнитудой 3.

    Как сообщает Report со ссылкой на Бюро по исследованию землетрясений, подземные толчки произошли на глубине 21 км, в 33 км к востоку от станции Ширван.

    Гобустан землетрясение
    Qobustanda zəlzələ olub

    Последние новости

    17:56

    Лорд: Великобритания может стать ключевым партнером в раскрытии ВИЭ потенциала Азербайджана

    Энергетика
    17:55
    Фото

    Жизнь в Хоровлу возрождается - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Внутренняя политика
    17:49

    ЦИК: Выборы в Армении в 2026 году обойдутся дороже

    В регионе
    17:47

    Автопром ЕС рискует остановить производство из-за дефицита чипов

    Другие страны
    17:47

    В Гобустане произошло землетрясение

    Происшествия
    17:44

    В Минкультуры изучают вопрос возвращения некоторых зданий в список охраняемых памятников

    Внутренняя политика
    17:41

    Каллас: ЕС поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

    Внешняя политика
    17:40
    Фото

    Посольство Азербайджана открылось в Омане

    Внешняя политика
    17:36

    Вице-премьер: В Агдаме запустят совместное азербайджано-белорусское производство лифтов

    Бизнес
    Лента новостей