В Гобустане произошло землетрясение
Происшествия
- 29 октября, 2025
- 17:47
В Гобустане зафиксировано землетрясение магнитудой 3.
Как сообщает Report со ссылкой на Бюро по исследованию землетрясений, подземные толчки произошли на глубине 21 км, в 33 км к востоку от станции Ширван.
