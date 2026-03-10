СМИ: Число жертв наводнений в Кении выросло до 49

Число погибших в Кении в результате продолжающихся наводнений, вызванных проливными дождями, возросло до 49.

Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Nation.

Наводнения продолжаются в Кении с 6 марта, большинство погибших - в Найроби. По меньшей мере 2,6 тыс. семей были вынуждены покинуть свои дома.

Полиция информировала, что в нескольких пострадавших районах продолжаются поисково-спасательные операции.

Стихия также нанесла значительный ущерб инфраструктуре. Во многих местах были размыты и затоплены дороги, повреждены водопроводные и канализационные системы, нарушено электроснабжение. Были затоплены также 16 полицейских участков. При этом в правоохранительных органах заверили, что эти проблемы не отразились на работе по оказанию помощи пострадавшим и скорейшему устранению разрушительных последствий наводнений.