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    В Гобустане произошло ДТП, есть пострадавшие

    По факту ведется расследование

    Гобустан. 10 октября. REPORT.AZ/ В Гобустанском районе произошло ДТП, пострадали 4 человека.

    Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на дороге Баку-Шамахы-Евлах.

    Сегодня в 18:00 направлявшийся в сторону Баку водитель автомобиля марки "Nissan Teana", потеряв управление за рулем, врезался в бетонный барьер.

    Пострадавшие в результате аварии водитель - житель шекинского села Зунут Гашимов Юсиф Араз оглу 1990 г.р. и находившиеся в автомобиле 3 пассажира - житель Сабирабадского района Ниджат Байрам оглу Шахриев 1989 г.р., житель Габалы Джалал Ильгар оглу Амиров 1991 г.р. и Джалал Маариф оглу Джамулов 1993 г.р. помещены в Гобустанскую и Шамахинскую районные больницы.

    Их состояние расценивается как удовлетворительное.

    По факту ведется расследование. 

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