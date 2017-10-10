В Гобустане произошло ДТП, есть пострадавшие

Гобустан. 10 октября. REPORT.AZ/ В Гобустанском районе произошло ДТП, пострадали 4 человека.

Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на дороге Баку-Шамахы-Евлах.

Сегодня в 18:00 направлявшийся в сторону Баку водитель автомобиля марки "Nissan Teana", потеряв управление за рулем, врезался в бетонный барьер.

Пострадавшие в результате аварии водитель - житель шекинского села Зунут Гашимов Юсиф Араз оглу 1990 г.р. и находившиеся в автомобиле 3 пассажира - житель Сабирабадского района Ниджат Байрам оглу Шахриев 1989 г.р., житель Габалы Джалал Ильгар оглу Амиров 1991 г.р. и Джалал Маариф оглу Джамулов 1993 г.р. помещены в Гобустанскую и Шамахинскую районные больницы.

Их состояние расценивается как удовлетворительное.

По факту ведется расследование.