В Гобустане перевернулся автомобиль, женщина-водитель пострадала

13 апреля, 2018 10:08

Гобустан. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Гобустанском районе женщина-водитель попала в аварию. Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на 86-87 км. участка магистрали Баку-Шемаха-Евлах. Так, находившаяся за рулем жительница Баку Ульвия Рагим гызы Мирзалиева 1986 г.р. потеряла управление, в результате чего автомобиль опрокинуло на обочину дороги. Женщина получила тяжелые телесные повреждения. Пострадавшая была доставлена в хирургическое отделение Гобустанской центральной районной больницы. По факту начато расследование.