В Гобустане перевернулся автомобиль, женщина-водитель пострадала

Гобустан. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Гобустанском районе женщина-водитель попала в аварию.
Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на 86-87 км. участка магистрали Баку-Шемаха-Евлах.
Так, находившаяся за рулем жительница Баку Ульвия Рагим гызы Мирзалиева 1986 г.р. потеряла управление, в результате чего автомобиль опрокинуло на обочину дороги. Женщина получила тяжелые телесные повреждения.
Пострадавшая была доставлена в хирургическое отделение Гобустанской центральной районной больницы.
По факту начато расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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