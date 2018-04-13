 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Гобустане перевернулся автомобиль, женщина-водитель пострадала

    Гобустан. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Гобустанском районе женщина-водитель попала в аварию.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на 86-87 км. участка магистрали Баку-Шемаха-Евлах.

    Так, находившаяся за рулем жительница Баку Ульвия Рагим гызы Мирзалиева 1986 г.р. потеряла управление, в результате чего автомобиль опрокинуло на обочину дороги. Женщина получила тяжелые телесные повреждения.

    Пострадавшая была доставлена в хирургическое отделение Гобустанской центральной районной больницы.

    По факту начато расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi