В Гобу задержан наркоторговец, пытавшийся сбыть 2 кг наркотиков

Сотрудниками отдела полиции Гобу Абшеронского РУП был задержан наркоторговец, пытавшийся сбыть героин и метамфетамин.

Сотрудниками отдела полиции Гобу Абшеронского РУП был задержан наркоторговец, пытавшийся сбыть героин и метамфетамин.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что в полицию поступила информация о том, что Сергей Кочетков (1980 г.р.) осуществлял незаконный оборот наркотических средств в поселке Гобу.

При задержании у него было обнаружено и изъято 2 кг героина и психотропное вещество метамфетамин.

Кочетков заявил, что приобрел наркотики у гражданина Ирана, с которым познакомился в социальных сетях.

По факту проводится расследование.