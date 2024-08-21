В Гобу задержан наркоторговец, пытавшийся сбыть 2 кг наркотиков

Сотрудниками отдела полиции Гобу Абшеронского РУП был задержан наркоторговец, пытавшийся сбыть героин и метамфетамин.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.
Сообщается, что в полицию поступила информация о том, что Сергей Кочетков (1980 г.р.) осуществлял незаконный оборот наркотических средств в поселке Гобу.
При задержании у него было обнаружено и изъято 2 кг героина и психотропное вещество метамфетамин.
Кочетков заявил, что приобрел наркотики у гражданина Ирана, с которым познакомился в социальных сетях.
По факту проводится расследование.