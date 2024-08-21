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В Гобу задержан наркоторговец, пытавшийся сбыть 2 кг наркотиков

В Гобу задержан наркоторговец, пытавшийся сбыть 2 кг наркотиков Сотрудниками отдела полиции Гобу Абшеронского РУП был задержан наркоторговец, пытавшийся сбыть героин и метамфетамин.
Происшествия
21 августа 2024 г. 16:27
В Гобу задержан наркоторговец, пытавшийся сбыть 2 кг наркотиков

Сотрудниками отдела полиции Гобу Абшеронского РУП был задержан наркоторговец, пытавшийся сбыть героин и метамфетамин.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что в полицию поступила информация о том, что Сергей Кочетков (1980 г.р.) осуществлял незаконный оборот наркотических средств в поселке Гобу.

При задержании у него было обнаружено и изъято 2 кг героина и психотропное вещество метамфетамин.

Кочетков заявил, что приобрел наркотики у гражданина Ирана, с которым познакомился в социальных сетях.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQobuda saxlanılan şəxsdən 2 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

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