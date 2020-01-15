В Главном управлении полиции города Баку произведено новое назначение.

Как сообщает Report, полковник полиции Назим Ибрагимов был освобожден от должности начальника Управления следствия и дознания Главного управления полиции города Баку и назначен на должность начальника Управления оперативной и статистической информации ГУП г.Баку.

Приказ в связи с назначением подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Информацию Report подтвердил начальник пресс-службы ГПУ г.Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.