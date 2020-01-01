В Гёйгёле совершено жестокое убийство - ФОТО

В Гёйгёльском районе совершено жестокое убийство.

Как сообщает западное бюро, инцидент произошел в селе Надел.

Так, житель села Яшар Гамбар оглы Байрамов, 1950 года рождения, застрелил своего сына Махира Байрамова, 1978 года рождения.

Лицо, совершившее преступление задержан полицией.

По предварительным данным, ссора произошла из-за имущества (дома). Сначала младший Байрамов сжег дом, который долгое время был спором между им и отцом. Затем, обозленный отец из охотничьего ружья выстрелил в своего сына.

По факту в Гёйгёльской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.