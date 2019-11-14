В Германии произведен обыск в ресторанах и квартирах азербайджанца

Полиция Германии произвела обыски в ресторанах и квартирах гражданина Азербайджана, арестованного за "торговлю мигрантами".
Как сообщает европейское бюро Report, очередной обыск был произведен в ресторане в городе Кобленц.
Владельцем заведения является долгие годы проживающий в Германии бывший начальник пенитенциарных учреждений №9 и 14 Пенитенциарной службы министерства юстиции Эльчин Акперов.
Обыск также произвели в квартирах Э.Акперова в провинции Рейнланд-Пфальц. Были конфискованы принадлежащие правоохранительным органам Азербайджана фальшивые печать, штамп, заранее подготовленные формы справок и наличные.
Отметим, что Федеральный суд Кобленца избрал в отношении Э.Акперова меру пресечения в виде ареста сроком на 6 месяцев для привлечения его к следствию в качестве подозреваемого лица.
Напомним, что вчера федеральная криминальная полиция Германии провела операцию против группы азербайджанцев, занимавшихся торговлей мигрантами. В ходе рейдов были задержаны 7 человек.
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