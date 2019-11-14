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В Германии произведен обыск в ресторанах и квартирах азербайджанца

В Германии произведен обыск в ресторанах и квартирах азербайджанца

Полиция Германии произвела обыски в ресторанах и квартирах гражданина Азербайджана, арестованного за "торговлю мигрантами".

Как сообщает европейское бюро Report, очередной обыск был произведен в ресторане в городе Кобленц. 

Владельцем заведения является долгие годы проживающий в Германии бывший начальник пенитенциарных учреждений №9 и 14 Пенитенциарной службы министерства юстиции Эльчин Акперов. 

Обыск также произвели в квартирах Э.Акперова в провинции Рейнланд-Пфальц. Были конфискованы принадлежащие правоохранительным органам Азербайджана фальшивые печать, штамп, заранее подготовленные формы справок и наличные. 

Отметим, что Федеральный суд Кобленца избрал в отношении Э.Акперова меру пресечения в виде ареста сроком на 6 месяцев для привлечения его к следствию в качестве подозреваемого лица. 

Напомним, что вчера федеральная криминальная полиция Германии провела операцию против группы азербайджанцев, занимавшихся торговлей мигрантами. В ходе рейдов были задержаны 7 человек. 

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