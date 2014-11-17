​В Германии мужчина взорвал себя на глазах у полицейских

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В городе Хомберге мужчина привел в действие взрывное устройство, находясь в автомобиле, припаркованном возле его дома.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, как сообщили местные полицейские, ставшие свидетелями произошедшего, из-за инцидента пострадали семь человек.

На самоубийство мужчина пошел из-за семейной ссоры, из-за которой сотрудники и прибыли к его дому на вызов соседей. Они увидели, как глава семьи вышел на улицу, сел в автомобиль и уехал. Через полчаса он вернулся, припарковался возле дома, после чего прогремел взрыв.

"От машины ничего не осталось, кусок мотора отнесло взрывной волной на 30 метров", - заявил представитель полиции Вольфганг Келлер.

По его словам, фасады расположенных поблизости домов были повреждены.