В Германии 7 граждан Азербайджана арестовали за торговлю мигрантами

Минувшим днем в ходе рейдов в более чем 38 домах и рабочих местах в 6 провинциях Германии были задержаны 7 граждан Азербайджана.

Как передает европейское бюро Report, в отношении членов группировки, подозреваемой в совершении преступлений, связанных с торговлей мигрантами, решением местных федеральных судов принято решение об аресте задержанных сроком на 6 месяцев.

Решение о задержании принято в отношении нижеуказанных лиц:

1. Эльчин Акперов – бывший начальник учреждений по отбыванию наказания участкового типа № 9 и 14 Пенитенциарной службы Минюста,

2. Ильхам Гасан – председатель европейского координационного совета партии "Мусават" (Мусават ЕКЦ), экс-глава ИВ Кельбаджарского района,

3. Мехди Халилбейли – член партии "Мусават, зампредседателя Мусават ЕКЦ,

4. Абдин Джавадов – член Мусават ЕКЦ,

5. Аловсат Алиев – руководитель интеграционного центра "Легат", бывший начальник полиции,

6. Рашад Мамедов – водитель Мехди Халилибейли,

7. Эльшан Абдуллаев – член партии "Мусават".

Отметим, что минувшим днем полиция в Германии провела рейд против группировки, в которую входили азербайджанцы, занимающейся торговлей мигрантами.

Федеральная криминальная полиция провела рейд в более чем 38 домах и рабочих местах в землях Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн, Бремен, Северный Рейн-Вестфалия, Брандербург и Рейнланд-Пфальц.

В ходе проверок на объектах были обнаружены и изъяты большое количество паспортов зарубежных граждан, спецоборудование для печати виз, деньги и оружие.