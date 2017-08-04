В Геранбойском районе 45-летний мужчина получил ножевые ранения

Геранбой. 4 августа. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе произошла поножовщина.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на территории села Еникенд.

Житель села Шахин Амираслан оглу Рзаев 1972 г.р. на почве конфликта, причины которого пока неизвестны, получил ножевые ранения. Он был доставлен в Геранбойскую центральную районную больницу и прооперирован врачами. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

По факту в Геранбойском районном отделении полиции начато расследование.