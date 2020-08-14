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В Геранбое задержаны лица, пытавшиеся тайно провести обручение

В Геранбое задержаны лица, пытавшиеся тайно провести обручение Гости торжества оштрафованы на 200 манатов
Происшествия
14 августа 2020 г. 16:15
В Геранбое задержаны лица, пытавшиеся тайно провести обручение
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Сотрудники Геранбойского районного отделения полиции продолжают мероприятия по обеспечению соблюдения правил карантина. 

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, 13 августа в РОП поступила информация о проведении церемонии обручения в одном из частных жилых домов на территории района.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов остановили церемонию, все присутствующие были доставлены  в отделение полиции. Было установлено, что житель района Эльшан Годжаев, пригласив родственников, собирался провести обручение.

Гости церемонии оштрафованы на 200 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Goranboyda gizli nişan mərasimi keçirmək istəyən şəxslər saxlanılıb

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