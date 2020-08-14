В Геранбое задержаны лица, пытавшиеся тайно провести обручение

Гости торжества оштрафованы на 200 манатов

Сотрудники Геранбойского районного отделения полиции продолжают мероприятия по обеспечению соблюдения правил карантина.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, 13 августа в РОП поступила информация о проведении церемонии обручения в одном из частных жилых домов на территории района.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов остановили церемонию, все присутствующие были доставлены в отделение полиции. Было установлено, что житель района Эльшан Годжаев, пригласив родственников, собирался провести обручение.

Гости церемонии оштрафованы на 200 манатов.