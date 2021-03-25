В Геранбое задержаны лица, проводившие траурную церемонию

Лица, организовавшие церемонию, были доставлены в РОП

24 марта в отдел полиции Геранбойского района Азербайджана поступила информация о проведении траурной церемонии в селе Рагимли.

Как сообщили Западному центру Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники полиции немедленно прибыли в это село и остановили траурную церемонию.

Лица, организовавшие церемонию, были доставлены в РОП.

Они были еще раз проинформированы о правилах пандемии, с ними были проведены разъяснительно-профилактические беседы. Организатор был оштрафован по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) на сумму 200 манатов.