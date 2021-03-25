О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Геранбое задержаны лица, проводившие траурную церемонию

В Геранбое задержаны лица, проводившие траурную церемонию Лица, организовавшие церемонию, были доставлены в РОП
Происшествия
25 марта 2021 г. 10:12
В Геранбое задержаны лица, проводившие траурную церемонию

24 марта в отдел полиции Геранбойского района Азербайджана поступила информация о проведении траурной церемонии в селе Рагимли.

Как сообщили Западному центру Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники полиции немедленно прибыли в это село и остановили траурную церемонию.

Лица, организовавшие церемонию, были доставлены в РОП.

Они были еще раз проинформированы о правилах пандемии, с ними были проведены разъяснительно-профилактические беседы. Организатор был оштрафован по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) на сумму 200 манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Goranboyda yas mərasimi keçirən şəxslər saxlanılıb 

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
22 марта 2021 г. 18:24
МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене
МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене
22 марта 2021 г. 10:00
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
20 марта 2021 г. 11:15
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
19 марта 2021 г. 18:34
Украина готова содействовать восстановлению инфраструктуры освобожденных земель Азербайджана
Украина готова содействовать восстановлению инфраструктуры освобожденных земель Азербайджана
19 марта 2021 г. 10:06
Баку и Тбилиси станут городами-побратимами
Баку и Тбилиси станут городами-побратимами
17 марта 2021 г. 17:44
МИД Украины: Взаимодействие с Азербайджаном в ОЧЭС позволит усилить экономическое сотрудничество
МИД Украины: Взаимодействие с Азербайджаном в ОЧЭС позволит усилить экономическое сотрудничество
17 марта 2021 г. 10:40
Главный редактор газеты Республика скончался от коронавируса
Главный редактор газеты "Республика" скончался от коронавируса
16 марта 2021 г. 11:03
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
16 марта 2021 г. 10:20
Изменилась повестка заседания Милли Меджлиса
Изменилась повестка заседания Милли Меджлиса
13 марта 2021 г. 14:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi