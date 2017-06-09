В Геранбое у жителя Ходжалы обнаружены боеприпасы и наркотические средства

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Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе у жителя Ходжалы обнаружены боеприпасы и наркотические средства.

Как сообщил карабахскому бюро Report главный следователь Ходжалинского районного отделения полиции (РОП) Рамин Шукюров, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжалинского РОП, в качестве подозреваемого был задержан 51-летний житель села Аркадж Мантиг Казымов: "Задержанный заявил, что выращенные во дворе агротехническим способом кусты конопли и ее семена, а также сушеная марихуана предназначались для личного пользования. Во время обыска в доме М. Казымова были обнаружены и изъяты не имеющие документов 16-калиберное охотничье ружье и 27 патронов к нему".

Отметим, что имеющий одного ребенка М. Казымов заявил, что использует наркотические растения для снятия болей в теле.

По факту Ходжалинским РОП ведется расследование.