В Геранбое произошло ДТП, есть пострадавший

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Геранбой. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Геранбое произошло ДТП.
Как сообщает западное бюро Report, происшествие зарегистрировано на пролегающем через район отрезке дороги Геранбой-Нафталан.
Автомобиль марки "Mercedes-Benz" столкнулся с мотоциклом. В результате управлявший мотоциклом житель геранбойского села Гызылгаджилы Рамин Али оглу Рустамов 1978 г.р. получил тяжелые травмы.
Пострадавшего вначале доставили в Геранбойскую центральную районную больницу, а затем отправили в одну из больниц в Гяндже.
По факту ведется расследование.
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