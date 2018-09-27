В Геранбое произошло ДТП, есть пострадавший

Геранбой. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Геранбое произошло ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, происшествие зарегистрировано на пролегающем через район отрезке дороги Геранбой-Нафталан.

Автомобиль марки "Mercedes-Benz" столкнулся с мотоциклом. В результате управлявший мотоциклом житель геранбойского села Гызылгаджилы Рамин Али оглу Рустамов 1978 г.р. получил тяжелые травмы.

Пострадавшего вначале доставили в Геранбойскую центральную районную больницу, а затем отправили в одну из больниц в Гяндже.

По факту ведется расследование.