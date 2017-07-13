В Геранбое повесился инвалид 2-й группы

Геранбой. 13 июля. REPORT.AZ/ В селе Рус-Бориси Геранбойского района повесился инвалид 2-й группы.

Как сообщили западному бюро Report в отделении полиции Ходжалинского района, тело временно разместившегося в данном селе вынужденного переселенца, жителя кельбаджарского села Зейлик Магеррамова Ильгара Шахмамед оглу 1968 г.р. обнаружили местные жители.

Отмечается, что И.Магеррамов и его брат были душевнобольными.

По факту в Геранбойской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, расследования продолжаются.