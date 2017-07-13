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    В Геранбое повесился инвалид 2-й группы

    По факту в Геранбойской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело

    Геранбой. 13 июля. REPORT.AZ/ В селе Рус-Бориси Геранбойского района повесился инвалид 2-й группы.

    Как сообщили западному бюро Report в отделении полиции Ходжалинского района, тело временно разместившегося в данном селе вынужденного переселенца, жителя кельбаджарского села Зейлик Магеррамова Ильгара Шахмамед оглу 1968 г.р. обнаружили местные жители.

    Отмечается, что И.Магеррамов и его брат были душевнобольными.

    По факту в Геранбойской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, расследования продолжаются. 

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