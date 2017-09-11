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    В Геранбое перевернулся грузовик, есть пострадавший

    По факту ведется расследование

    Геранбой. 11 сентября. REPORT. AZ/ В Геранбойском районе перевернулся грузовик.

    Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через село Борсунлу отрезке дороги Баку-Газах.

    Водитель грузовика марки "ГАЗель" житель Товузского района Асиф Гасым оглу Гасымзаде 1959 г.р. перевернул машину.

    В результате ДТП была сильно повреждена рука водителя. По предварительной версии, водитель вздремнул за рулем и это стало причиной ДТП.

    Отметим, что в багаже машины было около 10 мешков картофеля.

    По факту ведется расследование. 

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