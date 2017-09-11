В Геранбое перевернулся грузовик, есть пострадавший

Геранбой. 11 сентября. REPORT. AZ/ В Геранбойском районе перевернулся грузовик.
Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через село Борсунлу отрезке дороги Баку-Газах.
Водитель грузовика марки "ГАЗель" житель Товузского района Асиф Гасым оглу Гасымзаде 1959 г.р. перевернул машину.
В результате ДТП была сильно повреждена рука водителя. По предварительной версии, водитель вздремнул за рулем и это стало причиной ДТП.
Отметим, что в багаже машины было около 10 мешков картофеля.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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