В Геранбое перевернулся грузовик, есть пострадавший

Геранбой. 11 сентября. REPORT. AZ/ В Геранбойском районе перевернулся грузовик.

Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через село Борсунлу отрезке дороги Баку-Газах.

Водитель грузовика марки "ГАЗель" житель Товузского района Асиф Гасым оглу Гасымзаде 1959 г.р. перевернул машину.

В результате ДТП была сильно повреждена рука водителя. По предварительной версии, водитель вздремнул за рулем и это стало причиной ДТП.

Отметим, что в багаже машины было около 10 мешков картофеля.

По факту ведется расследование.