В Геранбое обнаружено огнестрельное оружие

Сотрудники Геранбойского районного отдела полиции и подведомственных ему структур продолжают оперативно-розыскные и профилактические мероприятия с целью обнаружения и изъятия незаконно хранящегося оружия и предотвращения возможных в будущем преступлений.

Сотрудники Геранбойского районного отдела полиции и подведомственных ему структур продолжают оперативно-розыскные и профилактические мероприятия с целью обнаружения и изъятия незаконно хранящегося оружия и предотвращения возможных в будущем преступлений.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, у троих граждан были обнаружены и изъяты охотничьи ружья разных марок и калибров без соответствующих документов.

Кроме того, в результате проведения соответствующих профилактических мероприятий житель села Кяпянякчи добровольно сдал в полицию свое охотничье оружие.

Мероприятия в данном направлении продолжаются.