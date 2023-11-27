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В Геранбое обнаружено огнестрельное оружие

В Геранбое обнаружено огнестрельное оружие Сотрудники Геранбойского районного отдела полиции и подведомственных ему структур продолжают оперативно-розыскные и профилактические мероприятия с целью обнаружения и изъятия незаконно хранящегося оружия и предотвращения возможных в будущем преступлений.
Происшествия
27 ноября 2023 г. 08:41
В Геранбое обнаружено огнестрельное оружие

Сотрудники Геранбойского районного отдела полиции и подведомственных ему структур продолжают оперативно-розыскные и профилактические мероприятия с целью обнаружения и изъятия незаконно хранящегося оружия и предотвращения возможных в будущем преступлений.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, у троих граждан были обнаружены и изъяты охотничьи ружья разных марок и калибров без соответствующих документов.

Кроме того, в результате проведения соответствующих профилактических мероприятий житель села Кяпянякчи добровольно сдал в полицию свое охотничье оружие.

Мероприятия в данном направлении продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Goranboyda vətəndaşlarda odlu silah aşkarlanıb 

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