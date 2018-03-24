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    В Геранбое обнаружен металлический предмет, не имеющий никакого военного назначения

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Накануне из Центра управления кризисными ситуациями МВД в ANAMA поступила информация о том, что в селе Эркедж Геранбойского района обнаружен снаряд.

    Как передает Report, согласно информации, специальное мобильное подразделение Агентства незамедлительно было отправлено на место обнаружения.

    В результате неотложных оперативных мер, предпринятых специалистами Агенства, на вышеуказанной территории был обнаружен металлический предмет, не имеющий никакого военного назначения. Предмет был отправлен в центр уничтожения Агентства для обезвреживания.

    На окрестности в 250 кв. метров от места обнаружения мины был проведен осмотр. Других опасных устройств или предметов обнаружено не было. 

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