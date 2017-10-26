 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Геранбое автомобиль насмерть сбил пешехода

    Инцидент произошел в селе Борсунлу© Report

    Геранбой. 26 октября. REPORT.AZ/ В Геранбое автомобиль насмерть сбил 16-летнего пешехода.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Борсунлу.

    Переходившего дорогу жителя села Рашада Эльданис оглу Бабаева 2001 г.р. сбил автомобиль марки Mercedes-Benz. Водитель доставил пешехода в больницу № 1 им. Аббаса Саххата в Гяндже, однако врачи диагностировали смерть пострадавшего.

    По факту в Геранбойском районном управлении полиции начато расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi