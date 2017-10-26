В Геранбое автомобиль насмерть сбил пешехода

26 октября, 2017 10:15

© Report Геранбой. 26 октября. REPORT.AZ/ В Геранбое автомобиль насмерть сбил 16-летнего пешехода. Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Борсунлу. Переходившего дорогу жителя села Рашада Эльданис оглу Бабаева 2001 г.р. сбил автомобиль марки Mercedes-Benz. Водитель доставил пешехода в больницу № 1 им. Аббаса Саххата в Гяндже, однако врачи диагностировали смерть пострадавшего. По факту в Геранбойском районном управлении полиции начато расследование.