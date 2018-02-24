В Гёйгёле задержан ударивший свою мать ножом сын - ОБНОВЛЕНО

Гёйгёль. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Гёйгёле задержан человек, ударивший свою мать ножом.

Как передает западное бюро Report, 20-летний Аскеров Рауф Магерам оглы был доставлен в отделении полиции Гёйгёльского района.

Стало известно, что несколько лет назад муж упомянутой женщины также ударил её ножом. После этого она прошла курс лечения в больнице. На этот раз её ножом ударил старший сын.

После первичного расследования стало известно, что у женщины двое детей, и что оба увлекаются алкоголем. После кончины главы семейства, возникли проблемы в материальном положении семьи. Несмотря на это, ударивший ее ножом старший сын периодически требовал от матери денег на алкоголь. Отчаявшаяся мать, пыталась призвать сына бросить пить, убедить его, что денег нет. Но глухой ко всем призывам матери пьяный сын в порыве ярости ударил ее ножом.

В данный момент женщина размещена в больнице скорой помощи города Гянджа, где ей провели хирургическую операцию. Ее состояние оценивается как средней сепени тяжести.

***21:40

В Гёйгёле произошла поножовщина.

Как передает западное бюро Report, 59-летнюю Юсибова Мотабар Ислам гызы ударил ножом сын.

Согласно информации, инцидент произошел из-за ссоры. Несмотря на то, что мать пыталась убежать к соседям, сын догнал ее по пути и ударил ножом в живот. Раненная была размещена в больницу.

Выясняется по какой именно причине произошел данный инцидент.