В Гейгеле в центре отдыха произошел пожар

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Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ В ночные часы в центре отдыха, расположенном в селе Тоганаллы Гейгельского района, произошел пожар.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара в принадлежащем гражданину центре отдыха общей площадью 3000 кв. м. сгорели воспламеняющиеся конструкции кухни площадью 150 кв. м., две витрины марки Beko и 1 холодильник марки "Орск".

Остальная часть центра отдыха и лесополоса были защищены от огня. Пожар был потушен сотрудниками противопожарной службы в 03:30.