В Гейгеле потерпел аварию микроавтобус, один человек погиб, пятеро получили травмы - СПИСОК

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Гейгель. 9 августа. REPORT.AZ/ В Гейгеле потерпел аварию микроавтобус.

Как сообщает западное бюро Report, авария произошла на пролегающем через Гейгельский район отрезке дороги Баку-Газах.

В результате столкновения автомобиля марки "ВАЗ-2107" и микроавтобуса погиб 1 человек, пятеро получили травмы.

Во время ДТП погиб водитель микроавтобуса, житель Гянджи Таваккюль Сафар оглу Гасымов 1956 г.р. Его пассажирка Ивета Муса гызы Алиева получила травмы различной степени тяжести.

Кроме того, были ранены водитель автомобиля "ВАЗ-2107" Шохрат Али оглу Гулиев 1977 г.р., его мать Ханымзер Гулиева 1948 г.р. и сын Али Шохрат оглу Гулиев 2005 г.р.

Еще один получивший легкую травму пострадавший выписан.

По факту ведется расследование.