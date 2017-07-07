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Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В Гейгеле 36-летнюю женщину ужалила змея, ее состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщает Report, инцидент произошел? когда 36-летняя Халида Иманова работала во дворе собственного дома.

При помощи близких она была доставлена в Гёйгёльскую центральную районную больницу. В больнице раненой оказана первая медицинская помощь. Но ввиду тяжелого состояния Х.Имановой она была доставлена в Баку и помещена в отделение Токсикологии Клинического медицинского центра № 1. По информации врачей, ее состояние оценивается как средней тяжести.