В Гейгеле 29-летний мужчина отравился уксусной кислотой

Гейгель. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе 29-летний мужчина отравился уксусной кислотой.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Ени Гызылджа.

Местный житель Шохрет Магеррам оглу Мамедов 1988 г.р. был доставлен в больницу с признаками отравления.

Его состояние расценивается как средней тяжести. Причина, по которой Ш.Мамедов выпил уксусную кислоту, пока неизвестна.

По словам знакомых, мужчина страдает неврологическим заболеванием.

По факту ведется расследование.