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В Гёйчае столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

В Гёйчае столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие В Гейчайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.
Происшествия
12 февраля 2023 г. 00:39
В Гёйчае столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

В Гёйчайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован сегодня около 23:00 на участке дороги Гёйчай-Гарабаггал-Быгыр, проходящем по территории села Гаджалыкенд.

В результате столкновения двух легковых автомобилей "ВАЗ 21015", "ВАЗ 2106" и "Мерседес" пострадали одного из "015" Кямиль Азиз оглу Алмамедов, 1984 года рождения, и его пассажирка Эрзи Исрафил гызы Халилова, 1968 года рождения.

Из-за ДТП движение на дороге было парализовано в течение получаса. Благодаря мерам, принятым сотрудниками дорожной полиции, движение было возобновлено.

Раненые доставлены в Гёйчайскую районную центральную больницу, по факту начато расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGöyçayda 4 avtomobil toqquşub, yaralılar var

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