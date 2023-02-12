В Гёйчае столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

В Гейчайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

В Гёйчайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report , инцидент был зафиксирован сегодня около 23:00 на участке дороги Гёйчай-Гарабаггал-Быгыр, проходящем по территории села Гаджалыкенд.

В результате столкновения двух легковых автомобилей "ВАЗ 21015", "ВАЗ 2106" и "Мерседес" пострадали одного из "015" Кямиль Азиз оглу Алмамедов, 1984 года рождения, и его пассажирка Эрзи Исрафил гызы Халилова, 1968 года рождения.

Из-за ДТП движение на дороге было парализовано в течение получаса. Благодаря мерам, принятым сотрудниками дорожной полиции, движение было возобновлено.

Раненые доставлены в Гёйчайскую районную центральную больницу, по факту начато расследование.