В Гедабекском районе произошла массовая драка из-за земельного участка, есть пострадавшие

Гедабек. 25 октября. REPORT.AZ/ В Гедабекском районе произошла массовая драка из-за земельного участка.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Паракенд.
Во время массовой драки среди соседей пострадала местная жительница Минара Фатман гызы Гулиева 1968 г.р., которую ударили тупым предметом по голове.
Доставленной в больницу в тяжелом состоянии женщине оказали первую медицинскую помощь и поместили в отделение травматологии.
Двое других пострадавших не обратились за помощью в больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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