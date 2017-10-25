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    В Гедабекском районе произошла массовая драка из-за земельного участка, есть пострадавшие

    По факту ведется расследование

    Гедабек. 25 октября. REPORT.AZ/ В Гедабекском районе произошла массовая драка из-за земельного участка.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Паракенд.

    Во время массовой драки среди соседей пострадала местная жительница Минара Фатман гызы Гулиева 1968 г.р., которую ударили тупым предметом по голове.

    Доставленной в больницу в тяжелом состоянии женщине оказали первую медицинскую помощь и поместили в отделение травматологии.

    Двое других пострадавших не обратились за помощью в больницу.

    По факту ведется расследование. 

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