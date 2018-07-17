В Гедабеке задержана 20-летняя девушка, убившая своего 17-летнего брата - ОБНОВЛЕНО

Гедабек. 17 июля. REPORT.AZ/ В Гедабекском районе задержана 20-летняя девушка, убившая ножом своего 17-летнего брата.

Как сообщает западное бюро Report, жительница села Славянка Севиндж Субхан гызы Алыева 1998 г.р. была задержана сотрудниками Гедабекского районного отдела полиции по подозрению в убийстве своего брата Самира Субхан оглу Алыева 2001 г.р.

Отметим, что родители С.Алыевой заявили, что инцидент произошел по неосторожности.

Расследование по факту продолжается.

*** 08:38

Гедабек. 17 июля. REPORT.AZ/ В Гедабеке 17-летний парень скончался в результате ножевого ранения.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Славянка.

Житель села Алыев Самир Субхан оглы (2001 г.р.) скончался в результате ножевого ранения в горло. Близкие заявляют, что инцидент произошел из-за несчастного случая.

Так, сестра Самира Алыева - Алыева Севиндж Субхан гызы (1998 г.р.) по неосторожности ударила ножом брата, удар оказался смертельным.

По факту в Гедабекской районной прокуратуре ведется расследование.