В Гедабеке вспыхнул пожар в гористой местности
Происшествия
- 10 ноября, 2025
- 15:18
В Гедабеке произошел пожар в гористой местности на территории сел Дёрдляр и Мормор.
Об этом Report сообщили в Министерствае чрезвычайных ситуаций.
Несмотря на сложность рельефа и постоянно усиливающийся ветер, которые затрудняют работу по тушению пожара, меры по борьбе с огнем вручную непрерывно продолжаются.
В настоящее время операции по тушению пожара проводятся совместно силами Государственной противопожарной службы МЧС и военнослужащими азербайджанской армии.
