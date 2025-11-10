В Гедабеке вспыхнул пожар в гористой местности

В Гедабеке произошел пожар в гористой местности на территории сел Дёрдляр и Мормор.

Об этом Report сообщили в Министерствае чрезвычайных ситуаций.

Несмотря на сложность рельефа и постоянно усиливающийся ветер, которые затрудняют работу по тушению пожара, меры по борьбе с огнем вручную непрерывно продолжаются.

В настоящее время операции по тушению пожара проводятся совместно силами Государственной противопожарной службы МЧС и военнослужащими азербайджанской армии.