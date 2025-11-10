Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Гедабеке вспыхнул пожар в гористой местности

    Происшествия
    • 10 ноября, 2025
    • 15:18
    В Гедабеке вспыхнул пожар в гористой местности

    В Гедабеке произошел пожар в гористой местности на территории сел Дёрдляр и Мормор.

    Об этом Report сообщили в Министерствае чрезвычайных ситуаций.

    Несмотря на сложность рельефа и постоянно усиливающийся ветер, которые затрудняют работу по тушению пожара, меры по борьбе с огнем вручную непрерывно продолжаются.

    В настоящее время операции по тушению пожара проводятся совместно силами Государственной противопожарной службы МЧС и военнослужащими азербайджанской армии.

    МЧС армия пожар гористая местность Гедабек
    Видео
    Gədəbəydə dağlıq ərazi yanır

