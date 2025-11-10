İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Gədəbəydə dağlıq ərazi yanır

    Hadisə
    10 noyabr, 2025
    14:44
    Gədəbəydə dağlıq ərazi yanır

    Gədəbəy rayonunun Dördlər və Mormor kəndləri istiqamətində dağlıq ərazi yanır.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, relyefin mürəkkəbliyi və mütəmadi olaraq güclənən külək yanğınsöndürmə işlərini çətinləşdirsə də yanğınla mübarizə tədbirləri əl üsulu ilə fasiləsiz olaraq davam etdirilir.

    Hazırda yanğının söndürülməsi əməliyyatları FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri və Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçuları ilə birgə həyata keçirilir.

    В Гедабеке вспыхнул пожар в гористой местности

