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    Стали известны некоторые детали убийства жителем Гедабека родителей - ОБНОВЛЕНО

    По факту возбуждено уголовное дело

    Гедабек. 22 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны детали убийства, совершенного в Гедабекском районе.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Гурудере.

    Совершивший преступление Шохрет Масимов жил вместе с семьей в Баку. Несколько дней назад он уехал в деревню повидаться с родителями.

    21 сентября по неизвестным пока причинам мужчина убил отца Масимова Микаила Юсиф оглу 1931 г.р. и мать - Масимову Айну Гусейн гызы 1938 г.р. и скрылся с места преступления.

    В момент убийства в доме также были супруга его брата и двое его детей. Однако они находились в саду и по этой причине не видели происходящее. Тело мужчины с ножевым ранением в спину было обнаружено дома, а женщины - во дворе под яблоней.

    О случившемся сражу же сообщили в правоохранительные органы. Отмечается, что Ш. Масимов страдал алкоголизмом. 

    Его поиски продолжаются.

    ***12:17

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В гедабекском селе Гурудере совершено убийство.

    Как сообщили Report в МВД, 21 сентября местный житель Шохрет Масимов на почве семейно-бытового конфликта нанес смертельные ножевые ранения отцу Микаилу и матери Айне и скрылся с места преступления.

    По факту возбуждено уголовное дело. 

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